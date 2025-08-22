Власти не будут оспаривать оправдание экс-игроков молодёжной сборной Канады по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Sportsnet со ссылкой на адвоката Дэниэла Брауна, представляющего интересы Алекса Форментона.

Напомним, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд были признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. НХЛ заявила, что проанализирует решение суда, прежде чем допустить игроков: «Пока мы проводим анализ и определяем дальнейшие шаги, игроки, фигурирующие в данном деле, не имеют права выступать в лиге».