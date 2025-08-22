Скидки
Новичок «Авангарда» Потуральски рассказал, удивил ли его уровень команд КХЛ

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски рассказал, удивил ли его уровень команд в Континентальной хоккейной лиге.

– Почувствовали облегчение после первого гола за «Авангард»?
– Да, мне ещё надо немного привыкнуть. Переезд сюда – большая перемена в моей жизни. Здесь совсем другая игра, нежели в Америке. Но я потихоньку набираю ход, начинаю чувствовать себя комфортнее. Испытываю большое удовольствие от того, что забросил перед домашними болельщиками.

– Удивил ли чем-то уровень команд КХЛ? Насколько эта предсезонка помогает понять, что ждёт впереди?
– Ребята мне что-то рассказывали, но нужно было выйти на лёд самому, чтобы понять это. Как я и сказал, я начинаю привыкать ко всему. Предсезонка мне здорово помогает в этом, и в сентябре, когда начнётся сезон, я уже буду полностью готов, – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

