Потуральски: «Авангард» хочет быть совершенной командой. Ги Буше хорошо нас подготовил

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от игры за омский клуб в новом сезоне КХЛ.

– Была ли установка от Ги Буше играть с максимальной отдачей на предсезонке?

– Мы хотим быть совершенной командой во всех сочетаниях, играть последовательно. Ги очень хорошо подготовил нас, тренировочный лагерь был тяжёлым. Мы усердно работали, это нам помогло.

– Есть ли разница для вас, с кем играть в звене?

– Сейчас мы просто стараемся научиться играть в тот хоккей, который от нас требуют, наработать «химию». Наиль Якупов, кажется, вообще ничего не упустил от того, что сегодня играл не в моём звене (смеётся). С кем бы я ни выходил, я просто получаю удовольствие. У нас много хороших игроков в команде, – сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.