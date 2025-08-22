Олимпийский чемпион Буцаев предположил, почему «Спартак» отказался от Голдобина

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев предположил, почему «Спартак» отказался от нападающего Николая Голдобина, отправив хоккеиста в список отказов, откуда его забрал СКА.

«Голдобин был одним из лучших бомбардиров «Спартака» в последних двух сезонах, но он не всегда отличался стабильной игрой. Конечно же, наверное, тренерский штаб и руководство «Спартака» ожидали от него большего именно в играх в плей-офф. Он не раскрыл по-настоящему свой потенциал именно в этих играх.

Усиление это для СКА или нет – покажет время. Опять же, не стоит забывать, что Голдобин – очень квалифицированный хоккеист. Нужно будет смотреть, как СКА в этом сезоне начнёт играть с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера. Думаю, что будет интересно», — цитирует Буцаева «Советский спорт».