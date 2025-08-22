Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олимпийский чемпион Буцаев предположил, почему «Спартак» отказался от Голдобина

Олимпийский чемпион Буцаев предположил, почему «Спартак» отказался от Голдобина
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион Вячеслав Буцаев предположил, почему «Спартак» отказался от нападающего Николая Голдобина, отправив хоккеиста в список отказов, откуда его забрал СКА.

«Голдобин был одним из лучших бомбардиров «Спартака» в последних двух сезонах, но он не всегда отличался стабильной игрой. Конечно же, наверное, тренерский штаб и руководство «Спартака» ожидали от него большего именно в играх в плей-офф. Он не раскрыл по-настоящему свой потенциал именно в этих играх.

Усиление это для СКА или нет – покажет время. Опять же, не стоит забывать, что Голдобин – очень квалифицированный хоккеист. Нужно будет смотреть, как СКА в этом сезоне начнёт играть с приходом Игоря Ларионова на пост главного тренера. Думаю, что будет интересно», — цитирует Буцаева «Советский спорт».

Материалы по теме
Максим Рыбин высказался о переходе Николая Голдобина из «Спартака» в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android