«Уникальное событие в истории КХЛ». Светлов — о подготовке «Шанхая» к новому сезону

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о подготовке «Шанхай Дрэгонс» к новому сезону КХЛ.

— Как отнеслись к подъёму-перевороту китайского клуба в КХЛ, который сначала сменил прописку – на Санкт-Петербург, а потом название?

— Думаю, что мы наблюдаем уникальное событие в истории КХЛ. По сути, формирование нового клуба идёт на ходу, на этапе предсезонного периода. То есть команда войдёт в чемпионат в общем-то с листа и без полноценного тренировочного лагеря, практически без контрольных матчей.

— Реально ли «драконам» в такой ситуации выйти в плей-офф?

— С одной стороны, «Шанхай» по ходу сезона обречён на спад. С другой – по именам это интересная, крепкая команда, которая к тому же не зажата лимитом на легионеров. Плюс она играет на Западе, где не такая плотная борьба за плей-офф, как на Востоке. Так что плей-офф вполне возможен.

Думаю, что по ходу чемпионата от китайского клуба можно ждать сюрпризов – особенно в матчах с ведущими командами КХЛ, на которые будет особый настрой.

Другое дело, что очень жаль Мытищи, которые китайский клуб променял на Санкт-Петербург. Мытищи — великолепный хоккейный город Подмосковья, который лет 10 назад был одной из столиц КХЛ. До сих пор помню, как в «Атлант» никто не верил, но мы выдали яркую концовку чемпионата и вышли в плей-офф. Такие города и такие клубы нужны КХЛ! — цитирует Светлова Russia-Hockey.