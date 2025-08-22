Скидки
Главный тренер «Шанхая» Галлан: для меня тут всё в новинку, будем идти шаг за шагом

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан рассказал о прилёте в Санкт-Петербург и поделился ожиданиями от нового сезона в КХЛ.

«Очень рад добраться до Санкт-Петербурга. Перелёт был непростым, но наконец мы здесь. Уже завтра выйдем на лёд. С нами как раз прилетели некоторые наши хоккеисты.

Пока нас не было, уже прошли первые тренировки. Дэвид Немировски и Виктор Игнатьев их провели. С ними занимались до 12 человек. Мы держали с ними связь, и всё прошло хорошо, хоккеисты в форме. Хорошо, что у нас сейчас собралась почти вся команда, будем готовиться.

Сборы начинаются для нас завтра. Для меня тут всё новое, будем идти шаг за шагом. Цель — матч 6 сентября. У нас будут сборы и турнир в Москве. Будем идти от игры к игре. Ожиданий от команды сейчас у меня нет, будем работать и смотреть по игре. Завтра мы все познакомимся и начнём работу. У нас впереди две недели сборов. Это важный отрезок, и мы будем усердно готовиться к началу сезона.

Для меня и «Шанхай», и КХЛ в новинку, это очень интересно. Жду начала сезона и уверен, что у нас будут невероятные болельщики», — цитирует Галлана пресс-служба «Шанхая».

