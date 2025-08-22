«Недоволен содержанием своей игры». Мишуров — о первой игре после возвращения в «Авангард»

Вратарь Андрей Мишуров высказался о своей первой игре после возвращения в «Авангард». Омский клуб в рамках Кубка Блинова победил «Нефтехимик» (6:3).
— Какие эмоции от первого матча после возвращения в «Авангард»?
— Эмоции, конечно, положительные, но я недоволен содержанием своей игры. Немножко тяжеловато после долгой паузы было входить в игровой ритм, допустил пару ошибок, гол ненужный пропустил. Но были и хорошие моменты в игре. А так эмоции – супер. Болельщики здорово встретили, было очень приятно. Счастлив вернуться сюда, для меня это особенное место.
— Ты несколько раз играл рискованно, вводя шайбу в игру прямо перед нападающими соперника. Специально рисковал?
— Нет, я всё-таки не должен так играть. Говорю, с апреля не играл, так что эмоции чуть захлестнули, немного лишнего сделал. Буду работать над этим, исправлять, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
