«Недоволен содержанием своей игры». Мишуров — о первой игре после возвращения в «Авангард»

Вратарь Андрей Мишуров высказался о своей первой игре после возвращения в «Авангард». Омский клуб в рамках Кубка Блинова победил «Нефтехимик» (6:3).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
21 августа 2025, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Якупов (Шарипзянов, Рашевский) – 01:43 (5x5)     1:1 Белозёров (Капустин, Барулин) – 08:08 (5x4)     2:1 Шарипзянов (Мартынов) – 16:48 (5x5)     3:1 Котляревский – 20:17 (5x5)     3:2 Профака (Точилкин, Пастухов) – 28:04 (5x5)     4:2 Шарипзянов (Рашевский, Окулов) – 38:35 (5x4)     5:2 Котляревский (Пономарёв, Игумнов) – 42:04 (5x5)     5:3 Якупов (Пастухов) – 48:30 (5x5)     6:3 Ибрагимов (Котляревский, Пономарёв) – 55:02 (5x5)    

— Какие эмоции от первого матча после возвращения в «Авангард»?
— Эмоции, конечно, положительные, но я недоволен содержанием своей игры. Немножко тяжеловато после долгой паузы было входить в игровой ритм, допустил пару ошибок, гол ненужный пропустил. Но были и хорошие моменты в игре. А так эмоции – супер. Болельщики здорово встретили, было очень приятно. Счастлив вернуться сюда, для меня это особенное место.

— Ты несколько раз играл рискованно, вводя шайбу в игру прямо перед нападающими соперника. Специально рисковал?
— Нет, я всё-таки не должен так играть. Говорю, с апреля не играл, так что эмоции чуть захлестнули, немного лишнего сделал. Буду работать над этим, исправлять, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

