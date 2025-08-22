Вратарь Мишуров: сначала неверно понял информацию насчёт моего пребывания в «Авангарде»

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров рассказал о своей роли в предстоящем сезоне в составе «ястребов».

— Ты говорил, что хотел в этом сезоне где-либо играть основным вратарём. Но в итоге согласился на конкуренцию в «Авангарде». Поменял позицию?

— Да не то что мнение поменял…Просто сначала неправильно понял ту информацию, которую мне дали насчёт моего пребывания в «Авангарде». Потом мы встретились с Алексеем Сопиным (генменеджер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата»), поговорили. Я понимаю, что мне никто не гарантирует статус первого номера, даже если бы я играл в какой-то другой команде. Самое важное для меня – чтобы была объективная конкуренция, которая помогала бы мне с другим вратарём команды расти и развиваться, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.