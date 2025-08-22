Вратарь «Авангарда»: похвала от Тамбиева — вдвойне приятно. Значит, делаю правильные вещи

Вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров отреагировал на слова главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева с похвалой в свой адрес.

— Недавно Леонид Тамбиев очень тепло о тебе отзывался, о твоём характере, он сделал акцент на том, что ты в «Адмирале» с третьего вратаря поднялся до первого. Получается, опыт выигрывания конкуренции у тебя уже есть?

— Да, конечно. Да мне никогда не было легко: ни в МХЛ, ни в ВХЛ, да и в КХЛ заходил под Василием Демченко. Всегда приходилось доказывать, что я достоин, что меня нельзя списывать со счетов. И вот в «Адмирале» получилось провести первый такой полный сезон в роли основного вратаря. Что касается слов Леонида Григорьевича, то слышать их от такого специалиста, как он, вдвойне приятно, потому что это сверхтребовательный человек, который требует всегда и ото всех. Значит, я делаю правильные вещи, меня это мотивирует дальше расти и развиваться, — сказал Мишуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.