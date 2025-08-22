«Когда выпьет пару бокалов, становится более разговорчивым». Пакетт — о Кучерове

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт высказался о форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове. Хоккеисты ранее играли вместе за «молний».

– Вы скромный в раздевалке, но, пожалуй, самый известный интроверт в хоккее – Никита Кучеров. Вы с ним играли в «Тампе», Никита с командой тоже неразговорчивый?

– Он ещё более тихий парень, чем я. Кучеров – целиком и полностью про хоккей, он максимально сконцентрирован на игре. Конечно, у нас были командные ужины. Когда он выпьет пару бокалов, он становится более разговорчивым – здесь мы очень похожи, я такой же (смеётся). Он замечательный игрок и человек, один из лучших хоккеистов в мире.

– Сами игроки НХЛ считают так – в этом сезоне Кучерова признал лучшим профсоюз.

– Да, игроки проголосовали за него, и он этого полностью заслуживает. Кучеров – мастер. Было очень здорово играть с таким игроком в одной команде, — цитирует Пакетта Sport24.