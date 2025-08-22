Глава Самарской области встретился с тренерским штабом и хоккеистами «Лады»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с тренерским штабом и хоккеистами «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«21 августа в ЛДС «Лада-Арена» прошла встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александра Шамсутдинова с руководством, тренерским штабом и игроками ХК «Лада».

Глава региона и представители клуба обсудили итоги подготовки к новому сезону и уже достигнутые успехи — команда Бориса Миронова вернулась с предсезонного сбора в Беларуси, где стала серебряным призёром Кубка Минска, а на днях обыграла на домашней арене казанский «Ак Барс», — сказано в сообщении клуба.

«Лада» – это не просто один из символов Самарской области, это один из символов российского спорта. Хоккейная команда – неотъемлемая часть жизни Тольятти и горожан. Здесь за клуб болеют целыми семьями, поколениями. Неоднократно общался с болельщиками и прекрасно знаю, насколько клуб для них важен», — заявил Федорищев.