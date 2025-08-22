ИИХФ дисквалифицировала гендиректора ХК «Сочи» Григоренко до 2029 года — источник

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении генерального директора ХК «Сочи», обладателя Кубка Гагарина – 2011 Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник.

Сообщается, что решение по Григоренко было принято на основании так называемой «базы LIMS», где фиксировались в том числе положительные допинг-пробы, скрываемые командой бывшего начальника Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в 2011-2015 годах.

В марте 2025 года бывший хоккеист получил уведомление от Федерации хоккея России (ФХР) о положительной допинг-пробе в базе LIMS (проба датировалась 2015 годом, запрещённое вещество не называлось). После оглашений этой информации он покинул пост советника генерального директора ХК «Лада» по развитию.

Игорь Григоренко был назначен на пост генерального директора ХК «Сочи» 1 июля 2025 года.