«Аналогов Сергею в современной НХЛ нет». Гончар — о сравнении Фёдорова и Макдэвида

Бывший хоккеист и тренер НХЛ Сергей Гончар высказался о сравнении трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Сергея Фёдорова и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Макдэвид — самый быстрый игрок нового поколения — менее универсальный, чем Фёдоров?

— Никогда не видел его играющим в защите. Он не сможет так же комфортно себя чувствовать, как Сергей, играя полный матч в обороне. А у Фёдорова было около двадцати в сезоне. Тренер ставил его в защиту, и он справлялся великолепно. Аналогов Фёдорову в современной НХЛ нет, — приводит слова Гончара Sport24.

