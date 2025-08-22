Скидки
«Аналогов Сергею в современной НХЛ нет». Гончар — о сравнении Фёдорова и Макдэвида

Бывший хоккеист и тренер НХЛ Сергей Гончар высказался о сравнении трёхкратного обладателя Кубка Стэнли и члена Зала хоккейной славы Сергея Фёдорова и капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

— Макдэвид — самый быстрый игрок нового поколения — менее универсальный, чем Фёдоров?
— Никогда не видел его играющим в защите. Он не сможет так же комфортно себя чувствовать, как Сергей, играя полный матч в обороне. А у Фёдорова было около двадцати в сезоне. Тренер ставил его в защиту, и он справлялся великолепно. Аналогов Фёдорову в современной НХЛ нет, — приводит слова Гончара Sport24.

Ранее Сергей Фёдоров рассказал о своей реакции на звонок президента «Детройт Ред Уингз» Криса Илича с новостью о выводе из обращения его игрового номера в американском клубе.

