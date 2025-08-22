Третьяк: в КХЛ берут легионеров-середняков, лимит в трёх игроков был бы достаточен

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о текущей ситуации с легионерами в КХЛ. Напомним, в июне прошлого года министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Я не против иностранных игроков. Просто считаю, что нужно брать хороших хоккеистов. А в КХЛ берут в большинстве своём середняков, которые не прижились в НХЛ.

К нам приезжает кто‑то из АХЛ, и предлагают восторгаться: «Ого, какая звезда!» Да вы что? Большинство игроков из фарм‑клубов НХЛ — что, показали в России хороший хоккей? Не буду примеры приводить, извините. И в ЦСКА, и в другие команды сколько иностранцев приезжало, а потом уезжало. Играли они в КХЛ так себе.

Трёх хороших легионеров достаточно, чтобы они реально усилили клуб. В теории можно ведь лимит и до 10 человек увеличить. Но тогда половину мест в команде будут занимать посредственные иностранцы. Мы всё равно вернёмся на международный уровень. Нам надо русских игроков развивать. А какой шанс для молодого игрока попасть в КХЛ, если все вакансии забрали посредственные легионеры? Которые к тому же автоматом получают места в первом‑втором звене, в бригадах большинства?

К нам в КХЛ и так по политическим причинам не едут игроки из Европы. Тут только американцы и канадцы. Нет уже финнов или шведов уровня сборной, которые бы Олимпиаду выигрывали. Я остаюсь при своём мнении: три легионера на клуб — и больше не надо», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».