Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: в КХЛ берут легионеров-середняков, лимит в трёх игроков был бы достаточен

Третьяк: в КХЛ берут легионеров-середняков, лимит в трёх игроков был бы достаточен
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о текущей ситуации с легионерами в КХЛ. Напомним, в июне прошлого года министерство спорта утвердило возвращение лимита в пять легионеров в КХЛ.

«Я не против иностранных игроков. Просто считаю, что нужно брать хороших хоккеистов. А в КХЛ берут в большинстве своём середняков, которые не прижились в НХЛ.

К нам приезжает кто‑то из АХЛ, и предлагают восторгаться: «Ого, какая звезда!» Да вы что? Большинство игроков из фарм‑клубов НХЛ — что, показали в России хороший хоккей? Не буду примеры приводить, извините. И в ЦСКА, и в другие команды сколько иностранцев приезжало, а потом уезжало. Играли они в КХЛ так себе.

Трёх хороших легионеров достаточно, чтобы они реально усилили клуб. В теории можно ведь лимит и до 10 человек увеличить. Но тогда половину мест в команде будут занимать посредственные иностранцы. Мы всё равно вернёмся на международный уровень. Нам надо русских игроков развивать. А какой шанс для молодого игрока попасть в КХЛ, если все вакансии забрали посредственные легионеры? Которые к тому же автоматом получают места в первом‑втором звене, в бригадах большинства?

К нам в КХЛ и так по политическим причинам не едут игроки из Европы. Тут только американцы и канадцы. Нет уже финнов или шведов уровня сборной, которые бы Олимпиаду выигрывали. Я остаюсь при своём мнении: три легионера на клуб — и больше не надо», — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Материалы по теме
Третьяк: Кошечкин — один из лучших вратарей современной эпохи
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android