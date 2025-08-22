«Мне исполнится 65 лет в годовщину трагедии «Локомотива». Хартли — о вызове в Ярославле

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал, почему решил возглавить ярославский клуб.

– Почему согласились возглавить «Локомотив»?

– Мои апартаменты построены, моя семья здорова и в порядке, но мне через несколько недель исполнится 65 лет – в тот же день, когда будет годовщина трагедии «Локомотива». Брэд Маккриммон был особенным человеком. Он работал моим ассистентом в «Атланте» на протяжении четырёх лет. Помимо этого, мы были очень близкими друзьями.

Также есть вызов в защите чемпионского титула. Обычно тебя нанимают на тренерскую работу, когда предыдущего тренера увольняют. Команда играет плохо, есть проблемы с отношением к делу по какой-бы то ни было причине. В общем, приходится устраивать чистку и чинить этот механизм. Я же прихожу в матёрую опытную команду. Я завоёвывал Кубок Гагарина, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.