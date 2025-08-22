«Пришлось совершить очень тяжёлый звонок». Хартли — об отказе возглавить «Шанхай Дрэгонс»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о своём решении отказаться возглавить «Шанхай Дрэгонс».

– Александр Крылов предлагал вам возглавить «Шанхай»?

– Да. И это был очень тяжёлый момент. Я всегда оставался на связи с большим количеством игроков и даже тренеров, с которыми поработал здесь. Каждую неделю общался с кем-нибудь из России. И по ходу сезона мне начали говорить: «Крылов возвращается и идёт в «Куньлунь», Крылов возвращается и идёт в «Куньлунь». Но при этом не то чтобы были какие-то гарантии, что он обязательно мне позвонит.

Мы с Крыловым и Сергеем Белых очень тесно работали. К Крылову у меня невероятное уважение. Во-первых, он невероятно относился ко мне, а во-вторых, всё, что он обещал мне сделать в «Авангарде», было выполнено. Я буду безмерно уважать его до конца жизни.

Но я уже начал общаться с Юрием [Яковлевым] где-то за неделю до появления новостей о возвращении Крылова. Я получил сообщение, что он хочет видеть меня в «Куньлуне». Буду откровенен с вами, мне пришлось принять очень тяжёлое решение. Однажды я сказал «нет» «Монреалю», и это было самое трудное решение в моей жизни. А это решение было вторым по тяжести. Потому что Крылов всегда хорошо ко мне относился.

Мне пришлось сесть и подумать: «Локомотив» или «Шанхай» – или «Куньлунь», кому как угодно? Но решающими факторами для меня стали Брэд Маккриммон и защита чемпионского титула.

Когда я разговаривал с Сергеем Белых, то сказал ему, что моё возвращение будет краткосрочным. Я не стал играть в игры с Яковлевым и сказал ему то же самое – мне скоро будет 65, у меня есть дела, семья, внуки, и я здоров, мне хочется получать удовольствие от жизни.

Но это был особенный вызов для меня. Мне пришлось совершить очень тяжёлый звонок Сергею Белых. Я сказал ему: «Спасибо большое [по-русски], но я думаю, что я подходящий человек для «Локомотива», но неподходящий для «Шанхая». Потому что я знаю, что Крылов построит там мощную команду. Но это может занять время. А у меня нет этого времени, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.