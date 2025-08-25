Скидки
Начало прямой трансляции матча СКА — «Ак Барс» на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча СКА — «Ак Барс» на платформе Okko и «Чемпионата»
25 августа в 18:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча турнира имени Николая Пучкова между хоккейными командами СКА и «Ак Барс».

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
25 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Бровкин (Сафонов, Терехов) – 01:18 (5x5)     1:1 Хайруллин (Воробьёв, Мёрфи) – 28:18 (5x4)     1:2 Сафонов (Лямкин, Пустозёров) – 56:29 (5x4)     2:2 Менелл (Короткий) – 59:22 (6x5)     2:3 Бровкин (Фисенко, Фальковский) – 62:52 (3x3)    
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

