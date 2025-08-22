Скидки
«Никто не даст «Металлургу» закрыться». Министр спорта Кузбасса — о новокузнецком клубе

Министр физической культуры и спорта Кузбасса Денис Ведягин на своей странице «ВКонтакте» высказался о проблемах новокузнецкого «Металлурга». Напомним, ранее глава новокузнецкого хоккейного клуба Андрей Денякин заявил, что администрация города в одностороннем порядке разорвала договор о финансировании домашней «Арены имени Короленко», чем вынуждает клуб сняться с чемпионатов ВХЛ и МХЛ.

«Сейчас широко обсуждается ситуация, возникшая между хоккейным клубом «Металлург» и администрацией города Новокузнецка. У многих болельщиков возникли опасения за судьбу клуба. Не могу остаться в стороне и поэтому комментирую ситуацию.

Проблемы действительно существуют, но никто не даст «Металлургу» закрыться, он будет играть. В ближайшее время вместе с руководством клуба и администрацией Новокузнецка мы обсудим все финансовые и другие вопросы. Могу точно сказать — решение будет найдено. Когда это будет сделано, проинформирую вас в социальных сетях», — написал Ведягин.

Мэр Новокузнецка прокомментировал ситуацию с домашней ареной «Металлурга»
