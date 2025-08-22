Скидки
Хартли: сказал президенту «Локомотива»: «Я не готов приходить сюда на долгий срок»

Хартли: сказал президенту «Локомотива»: «Я не готов приходить сюда на долгий срок»
Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал подробности прихода в стан железнодорожников.

«Мы с Юрием Яковлевым (президент «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») хорошо поняли друг друга, быстро выстроили взаимодействие. Когда я общался с ним, у меня сложилось впечатление, будто мы знаем друг друга много лет. И это только после разговоров по телефону. Я сказал ему: «Юрий, я не готов приходить сюда на долгий срок». По тем причинам, которые я уже озвучил – я хочу наслаждаться жизнью. Я люблю хоккей, буду заниматься им до конца своей жизни, это точно.

Сказал Юрию, что у «Локомотива» есть очень хороший вызов для меня, а он поделился со мной ожиданиями от моей работы – в первую очередь это защита чемпионского титула», — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бобом Хартли читайте на «Чемпионате»:
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Эксклюзив
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
