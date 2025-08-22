Скидки
Хартли заявил, что если бы поехал работать в НХЛ, то взял бы Звягина и Рябыкина с собой

Аудио-версия:
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли заявил, что если бы поехал работать в НХЛ, то взял бы тренеров Сергея Звягина и Дмитрия Рябыкина с собой.

— Впервые за долгое время с вами не будет в штабе Жака Клутье. Не смущает ли, что в вашем штабе не будет ваших соотечественников и бывших нападающих?
– Нет. Мне больше нравится видеть у себя в штабе защитников и вратарей, потому что я считаю, что мы лучше видим игру. Я ведь сам бывший вратарь. При этом не важно, был ли ты нападающим, защитником или же вратарём – нужно уметь понимать игру и доводить это понимание до игроков. Многие великие хоккеисты пытались тренировать, но не смогли, потому что для них происходящее на льду было настолько естественным, что они не могли это правильно доносить до игроков.

Я был тренером Жака в тренировочном лагере «Квебек Нордикс» в первый год своей работы, а он был третьим вратарём команды. Мы часто общались с ним и довольно быстро стали близкими друзьями. Тогда он сказал мне, что собирается завершить карьеру, а я ответил: «Может быть, я позвоню тебе следующим летом».

Когда я узнал, что он завершил карьеру, то действительно позвонил ему и сказал нашему генеральному менеджеру: «Думаю, я могу сделать из Жака хорошего тренера». Мы выстроили с ним очень хорошую связь. Перед тем как работать вместе в одном штабе, необходимо наладить взаимодействие на личностном уровне, разделять одни и те же ценности.

Жак был очень хорош. Мои команды завоевали семь чемпионских титулов. Четыре из них были без Жака, три – с ним. В этот раз он не смог приехать, но это нормально. Мне очень повезло, что Дима [Рябыкин] и Сергей [Звягин] были доступны. Они провели со мной четыре года в «Авангарде», очень хорошо помогали мне привыкнуть к России и местному хоккею. Они отличные тренеры. Если бы я поехал тренировать в НХЛ, я бы взял их с собой, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

