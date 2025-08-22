Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: Радулов — питбуль! Он искра, которая даёт жизнь команде. Обожаю это

Хартли: Радулов — питбуль! Он искра, которая даёт жизнь команде. Обожаю это
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил игру форварда ярославского клуба Александра Радулова.

— Можно ли сравнить ваши взаимоотношения с Александром Радуловым и его роль в «Локомотиве» с тем, что у вас было с Ильёй Ковальчуком в «Авангарде»?
– Кови был моим малышом в «Атланте» (улыбается). Мы постоянно общались. Он был тем, кто убедил меня возглавить «Авангард». Он первым позвонил мне. Прекрасно помню – я был в Копенгагене, мы обыграли Германию, было уже за полночь. Я уезжал с арены и увидел звонок от Кови. От Кови! После полуночи (смеётся)! «Боб, «Авангард» хочет, чтобы вы стали их тренером». Я «нет-нет-нет», а он «да-да-да» [по-русски] (смеётся). Начал зазывать меня в Россию и всё в таком духе. Он был кем-то вроде моего агента!

Потом я поговорил с ним в первой половине сезона и сказал ему: «Кови, ты должен снова выйти на лёд. У нас собирается команда, которая может выиграть Кубок Гагарина. Есть много хороших команд, но у нас большие шансы и ты можешь помочь нам». Он согласился.

Насчёт Радулова: меня смешит, когда чуть ли не каждый журналист задаётся вопросом – а не монстр ли он?

– Разве нет? В хорошем смысле, конечно же.
– Нет. Он питбуль! Мне нравятся игроки с такой энергетикой. Я лучше постараюсь немного успокоить игрока, чем буду регулярно давать ему пинки под зад, чтобы он начал двигаться. Радулов – искра, которая даёт жизнь команде. Я обожаю это, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бобом Хартли читайте на «Чемпионате»:
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Эксклюзив
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android