Хартли: Радулов — питбуль! Он искра, которая даёт жизнь команде. Обожаю это

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил игру форварда ярославского клуба Александра Радулова.

— Можно ли сравнить ваши взаимоотношения с Александром Радуловым и его роль в «Локомотиве» с тем, что у вас было с Ильёй Ковальчуком в «Авангарде»?

– Кови был моим малышом в «Атланте» (улыбается). Мы постоянно общались. Он был тем, кто убедил меня возглавить «Авангард». Он первым позвонил мне. Прекрасно помню – я был в Копенгагене, мы обыграли Германию, было уже за полночь. Я уезжал с арены и увидел звонок от Кови. От Кови! После полуночи (смеётся)! «Боб, «Авангард» хочет, чтобы вы стали их тренером». Я «нет-нет-нет», а он «да-да-да» [по-русски] (смеётся). Начал зазывать меня в Россию и всё в таком духе. Он был кем-то вроде моего агента!

Потом я поговорил с ним в первой половине сезона и сказал ему: «Кови, ты должен снова выйти на лёд. У нас собирается команда, которая может выиграть Кубок Гагарина. Есть много хороших команд, но у нас большие шансы и ты можешь помочь нам». Он согласился.

Насчёт Радулова: меня смешит, когда чуть ли не каждый журналист задаётся вопросом – а не монстр ли он?

– Разве нет? В хорошем смысле, конечно же.

– Нет. Он питбуль! Мне нравятся игроки с такой энергетикой. Я лучше постараюсь немного успокоить игрока, чем буду регулярно давать ему пинки под зад, чтобы он начал двигаться. Радулов – искра, которая даёт жизнь команде. Я обожаю это, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.