«Он ещё молодой мальчик и должен повзрослеть». Хартли рассказал о своей беседе с Суриным

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли рассказал о своей беседе с нападающим Егором Суриным в преддверии нового сезона КХЛ.

— Радулов становится старше, а у Сурина есть потенциал стать новым Радуловым. Мы часто шутим вместе с Радуловым, и я даже как-то сказал ему: «Каждый журналист боится тебя!» Мне нравятся эмоции.

– Говоря о Сурине – уже видите, как можете помочь ему выйти на этот уровень?

– Он должен повзрослеть. Он ещё молодой мальчик. Я сказал ему – как когда-то говорил Чистякову, Грицюку, Чинахову, Костину, Михееву – «ты должен понять, как играют профессионалы». Нельзя перейти с юниорского уровня на профессиональный по щелчку пальца, сразу понять всё. Это совершенно другой образ жизни – как на льду, так и за его пределами. Это процесс. У нас есть много опытных игроков, но в то же время и наш тренерский штаб тоже должен выполнять свою работу, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.