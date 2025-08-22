Хартли: до меня «Авангард» уволил многих тренеров. А в «Локомотиве» структура совершенства

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сравнил ситуации, в которых он приходил наставником в «Авангард» и ярославский клуб.

— В «Авангарде» вы в своё время взяли многие процессы под свой контроль, выстроили целую культуру. В «Локомотиве» тоже собираетесь вникать во всё?

– Это разные ситуации. До моего назначения в «Авангард» клуб уволил многих тренеров – бум-бум-бум-бум-бум. Когда я приехал в Омск, команде была необходима перезагрузка. Также в клуб пришёл Александр Крылов, который привнёс много свежих идей. Мы перевернули всё, но Александр не был с командой постоянно. Я же понимал, что он хочет, и мы осуществляли всё это как команда. На протяжении своей карьеры я окружал себя хорошими людьми.

А теперь я пришёл в «Локомотив», у которого уже есть такая структура, структура совершенства. Они завоевали Кубок Гагарина, были конкурентоспособны на протяжении многих последних лет. У «Локомотива», пожалуй, лучшая академия в России. Взгляните, как много воспитанников клуба играют в больших командах – это впечатляет, к этому клубу есть огромное уважение. Для меня было легко прийти сюда и, во-первых, сохранить существующий порядок вещей, а во-вторых, восполнить пробелы благодаря приглашению Димы и Сергея. И я очень комфортно себя чувствую в таких условиях, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.