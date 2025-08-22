Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хартли: до меня «Авангард» уволил многих тренеров. А в «Локомотиве» структура совершенства

Хартли: до меня «Авангард» уволил многих тренеров. А в «Локомотиве» структура совершенства
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли сравнил ситуации, в которых он приходил наставником в «Авангард» и ярославский клуб.

— В «Авангарде» вы в своё время взяли многие процессы под свой контроль, выстроили целую культуру. В «Локомотиве» тоже собираетесь вникать во всё?
– Это разные ситуации. До моего назначения в «Авангард» клуб уволил многих тренеров – бум-бум-бум-бум-бум. Когда я приехал в Омск, команде была необходима перезагрузка. Также в клуб пришёл Александр Крылов, который привнёс много свежих идей. Мы перевернули всё, но Александр не был с командой постоянно. Я же понимал, что он хочет, и мы осуществляли всё это как команда. На протяжении своей карьеры я окружал себя хорошими людьми.

А теперь я пришёл в «Локомотив», у которого уже есть такая структура, структура совершенства. Они завоевали Кубок Гагарина, были конкурентоспособны на протяжении многих последних лет. У «Локомотива», пожалуй, лучшая академия в России. Взгляните, как много воспитанников клуба играют в больших командах – это впечатляет, к этому клубу есть огромное уважение. Для меня было легко прийти сюда и, во-первых, сохранить существующий порядок вещей, а во-вторых, восполнить пробелы благодаря приглашению Димы и Сергея. И я очень комфортно себя чувствую в таких условиях, — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Бобом Хартли читайте на «Чемпионате»:
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Эксклюзив
«Дал боссам «Авангарда» имя Ги Буше — хотел хоть как-то помочь». Мощное интервью с Хартли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android