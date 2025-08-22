Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк — о тренерах-легионерах: не надо думать, что приедет дедушка из Канады и выиграет

Третьяк — о тренерах-легионерах: не надо думать, что приедет дедушка из Канады и выиграет
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал своё отношение к иностранным тренерам в КХЛ.

«Должна быть конкуренция, и нужно получать опыт из‑за рубежа. Но напомню, что только два иностранных тренера выиграли Кубок Гагарина за всю историю — это Майк Кинэн и Боб Хартли. Остальные остались ни с чем. Так что не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады — и выиграет всё.

Мы не должны отказываться от иностранцев. Это даёт новый опыт всей КХЛ. Но важно не переборщить. Нам нужно поднимать молодых российских тренеров. Как вот Разин прошёл через множество клубов, поднялся наверх — и сделал «Магнитку» чемпионом. Он просто вырос. Надо давать возможности своим.

Один случай меня поразил. Иностранный тренер возглавил российский клуб — и заявил, что все теперь должны учить английский язык. Вы это серьёзно? Когда приезжаешь в Америку, то все должны учить английский. А когда едешь работать в Россию, то надо учить русский! Вот когда я приехал работать в «Чикаго» и со мной переводчик ходил, то Кинэн мне сразу сказал: «Учи английский. Никто тут по‑русски не говорит». Почему же иностранцы наших решили переучивать?» — цитирует Третьяка «Матч ТВ».

Материалы по теме
Третьяк: в КХЛ берут легионеров-середняков, лимит в трёх игроков был бы достаточен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android