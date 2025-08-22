Третьяк — о тренерах-легионерах: не надо думать, что приедет дедушка из Канады и выиграет

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал своё отношение к иностранным тренерам в КХЛ.

«Должна быть конкуренция, и нужно получать опыт из‑за рубежа. Но напомню, что только два иностранных тренера выиграли Кубок Гагарина за всю историю — это Майк Кинэн и Боб Хартли. Остальные остались ни с чем. Так что не надо думать, что сейчас приедет умный дедушка из Канады — и выиграет всё.

Мы не должны отказываться от иностранцев. Это даёт новый опыт всей КХЛ. Но важно не переборщить. Нам нужно поднимать молодых российских тренеров. Как вот Разин прошёл через множество клубов, поднялся наверх — и сделал «Магнитку» чемпионом. Он просто вырос. Надо давать возможности своим.

Один случай меня поразил. Иностранный тренер возглавил российский клуб — и заявил, что все теперь должны учить английский язык. Вы это серьёзно? Когда приезжаешь в Америку, то все должны учить английский. А когда едешь работать в Россию, то надо учить русский! Вот когда я приехал работать в «Чикаго» и со мной переводчик ходил, то Кинэн мне сразу сказал: «Учи английский. Никто тут по‑русски не говорит». Почему же иностранцы наших решили переучивать?» — цитирует Третьяка «Матч ТВ».