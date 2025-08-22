Скидки
В «Динамо» ответили на вопрос о тренерских перспективах Ротенберга в московском клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о тренерских перспективах Романа Ротенберга в команде.

— Как вы относитесь к разговорам о возможной замене главного тренера «Динамо» Кудашова на Ротенберга при неудачных результатах команды?
— Зачем подогревать такую ситуацию? Роман Ротенберг занимается подготовкой нашего резерва. Алексей Кудашов тренирует команду КХЛ. У каждого своя работа и своя сфера ответственности. Вопрос неактуальный, — приводит слова Сушко ТАСС.

Напомним, московское «Динамо» объявило о назначении Романа Ротенберга членом совета директоров клуба 1 июля. Специалист развивает детско-юношеский и молодёжный хоккей в команде.

Материалы по теме
«Это часть бизнеса, ничего такого». Сергей Сапего — об уходе Ротенберга из СКА
