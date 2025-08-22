Быков: у Никитина есть всё для победы в Кубке Гагарина с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от работы Игоря Никитина в ЦСКА.

«Помимо ЦСКА, много команд претендуют на победу в Кубке Гагарина. Никитин — сильный тренер. Один из лучших в лиге. Он может привести ЦСКА к победе в Кубке Гагарина. У него есть всё для победы в Кубке Гагарина», — приводит слова Быкова Metaratings.

Напомним, Никитин возглавил ЦСКА в июне 2025 года. В сезоне-2024/2025 специалист взял Кубок Гагарина вместе с «Локомотивом». Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021).