СКА — «Ак Барс»: прямая трансляция матча турнира имени Николая Пучкова начнётся в 18:00

Сегодня, 25 августа, в 18:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча турнира имени Николая Пучкова между хоккейными командами СКА и «Ак Барс».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

