Владислав Третьяк назвал претендентов на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал претендентов на Кубок Гагарина в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Чего вы ждёте от ЦСКА в новом сезоне КХЛ?

— ЦСКА всегда был фаворитом. Надеюсь, и дальше так будет. Но у нас есть и «Локомотив», который возглавил опытный Боб Хартли. И костяк у них хороший, и есть чемпионские амбиции. Хорошая команда у «Трактора», неплохой подбор сделали в Омске. Да и «Магнитка» свои ошибки исправит, и молодёжь там подойдёт. Нас ждёт интересный сезон КХЛ. Есть ведь ещё и московское «Динамо», и «Спартак». Вот сколько я клубов назвал. И все они в большей или меньшей степени претендуют на Кубок Гагарина, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».