«Благодарен судьбе, что оказался в Ярославле». Никитин — о работе с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о периоде в карьере, когда он возглавил ярославский «Локомотив».

— Если возвращаться к тому ЦСКА, то он доминировал по всей площадке. Так называемая вертикальная оборона, когда защитники в чужой зоне поджимают нападающих соперника, не дают им выйти из зоны. Прессинг был просто великолепный, и вы потом приходите в Ярославль, пытаетесь перенести ту же самую модель. Что зашло сразу, что не зашло, что пришлось переделывать, переосмысливать?

– Я вообще благодарен судьбе, что оказался в Ярославле. Для меня такое, знаете, переосмысление не теоретическое, а практическое произошло. При том очень тяжело это всё шло.

Я помню первый год прямо просто разочарование было, не мог понять, где же этот триггер, который меня прямо будоражит, что что-то не так. ЦСКА был очень высокой планкой, но я думаю, что та команда не могу сказать, что спокойно, но играла бы с энхаэловскими командами достаточно уверенно. Уровень мастерства, психологии и человеческих качеств – это была очень высокая планка, и мне как человеку было непросто не примерять эту планку на тех ребят, к которым я пришёл [в «Локомотив»].

Ушло время, чтобы освободиться от этого и постепенно к этой планке их вести. Поэтому мы сделали шаг назад, завели очень большую группу молодёжи. Проводили сборы весной среди тех ребят, которые имели шанс попасть в первую команду, и я помню, мы тогда с Дмитрием Сергеевичем Юшкевичем стояли, разговаривали. Он говорит: «Блин, прямо мурашки – насколько наглецы пришли». Мы поняли, что это те [ребята], которые через годик-два смогут не просто заменить ушедших, а стать лидерами. Потому что лидеры – это не только уровень мастерства, это прежде всего психология, менталитет. И эти ребята как раз были на подходе, — цитирует Никитина сайт КХЛ.