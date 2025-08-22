Обладатель Кубка Стэнли Гончар: структурно «Локомотив» был близок к стандартам НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Сергей Гончар высказался об организации игры в чемпионском «Локомотиве» сезона-2024/2025.

— Как вы оцениваете организацию чемпионского «Локомотива»? Она была близка к команде НХЛ?

— Структурно команда близка к стандартам НХЛ. Видно, насколько чётко они выстроены.

— Почему, по вашему мнению, иностранные тренеры приезжают активнее, чем раньше, несмотря на изоляцию России?

— Поактивнее? Не думаю. Европейцев по-прежнему немного. Но все знают, что КХЛ — сильная лига, вторая после НХЛ. Поэтому сюда едут работать: уровень хороший, можно развиваться, — приводит слова Гончара Sport24.