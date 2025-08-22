«Барыс» представил форму на сезон-2025/2026 КХЛ

«Барыс» представил форму на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

Отметим, что новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. «Барыс» на старте турнира примет челябинский «Трактор». Матч состоится 7 сентября в Астане на «Барыс-Арене». По итогам прошлого сезона «Барыс» завершил регулярный чемпионат на последнем, 12-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков и став худшей командой конференции.

Ранее стало известно, что «Барыс» заключил односторонний контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли, соглашение рассчитано на один сезон.