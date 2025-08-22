Скидки
Экс-форвард «Айлендерс» Майкл Дэл Колл пополнил состав минского «Динамо»

Экс-форвард «Айлендерс» Майкл Дэл Колл пополнил состав минского «Динамо»
Комментарии

29-летний форвард Майкл Дэл Колл подписал контракт на два сезона с минским «Динамо», сообщает пресс-служба белорусского клуба.

Предыдущие три сезона канадский нападающий провел в Европе. В сезоне-2022/2023 – за финский ТПС, 36 матчей, 19 (4+15) очков. Затем два года играл в немецком «Изерлон Рустерс», в сезоне-2023/2024 – 50 игр, 45 (16+29) очков, в сезоне-2024/2025 – 47 матчей, 38 (13+25) баллов.

В 2014 году был выбран в первом раунде драфта НХЛ под пятым общим номером «Нью-Йорк Айлендерс». В НХЛ за клуб провёл 116 матчей, где записал на свой счёт 21 (8+13) балл. В АХЛ за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» сыграл в 200 матчах, записал в свой актив 125 (51+74) очков.

