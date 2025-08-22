В КХЛ отреагировали на информацию о дисквалификации гендиректора «Сочи» Игоря Григоренко

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали информацию о дисквалификации генерального директора «Сочи» Игоря Григоренко.

«РУСАДА проинформировало КХЛ о дисквалификации Игоря Григоренко за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. КХЛ даст правовую оценку ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Позднее лига выступит с официальным заявлением», — сообщили в пресс-службе КХЛ корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Напомним, ранее появилась информация, что международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение об отстранении Игоря Григоренко от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, на четыре года. Срок отсчитывается с 12 августа 2025 года.