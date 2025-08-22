Скидки
Шабанов — о Радулове: этот молодой человек сильно любит хоккей

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Шабанов, ранее выступавший за челябинский «Трактор», ответил на вопрос о сравнении с форвардом ярославского «Локомотива» Александром Радуловым перед финалом Кубка Гагарина — 2025.

– Отмечали твоё послематчевое рукопожатие с Александром Радуловым, в афишах финала часто противопоставляли, публиковали инфографику, статистику. Феномен Радулова стал определяющим в этой серии?
– Мы перекинулись парой слов, поздравил его с победой. Он сказал мне: «У тебя всё впереди!»

Не знаю, стоило ли нас вообще сравнивать? Мне до Радулова ещё идти и идти. Дорогого стоит, когда человеку 38 лет, а он любит хоккей так сильно. Смотришь иногда на молодое поколение, и они не горят желанием так играть в хоккей, так любить хоккей, как вот этот молодой человек в 38 лет. Это достойно уважения. Поэтому он и выкладывается в каждом матче, и к нему не может быть никаких вопросов, – приводит слова Шабанова «Копейский рабочий».

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина 2025 года встречались «Локомотив» и «Трактор». Ярославская команда стала обладателем трофея, одержав победу в серии из пяти матчей. Радулов стал самым ценным игроком минувшего Кубка Гагарина.

«Радулов — как волк. Чует твой страх». Истории чемпионского «Локомотива»
