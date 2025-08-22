Овечкину вручили золотую клюшку во время чествования перед матчем московского «Динамо»

Российскому нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину вручили золотую клюшку во время церемонии чествования хоккеиста перед товарищеским матчем московского «Динамо» с казанским «Ак Барсом».

Фото: «Чемпионат»

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб. Этим летом Овечкин посетил уже несколько встреч футбольного «Динамо».

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.