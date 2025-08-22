Московское «Динамо» подняло стяг в честь Александра Овечкина под своды арены
Поделиться
Стяг в честь нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина торжественно подняли под своды домашней арены московского «Динамо». Сегодня, 22 августа, бело-голубые проводят чествование хоккеиста перед матчем с казанским «Ак Барсом».
Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:40 МСК
Динамо М
Москва
1-й период
0 : 0
Ак Барс
Казань
В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.
Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 августа 2025
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:08
-
16:05
-
15:49
-
15:30
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:29
-
14:15
-
14:02
-
13:50
-
13:39
-
13:25
-
13:13
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:35
-
11:13
-
10:55
-
10:41
-
10:30
-
10:18
-
10:05
-
09:49
-
09:30
-
09:18