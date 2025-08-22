Скидки
Московское «Динамо» подняло стяг в честь Александра Овечкина под своды арены

Стяг в честь нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина торжественно подняли под своды домашней арены московского «Динамо». Сегодня, 22 августа, бело-голубые проводят чествование хоккеиста перед матчем с казанским «Ак Барсом».

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

