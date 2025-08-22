Александр Овечкин наградил игроков московского «Динамо» бронзовыми медалями КХЛ

Воспитанник московского «Динамо» и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в церемонии награждения игроков нынешнего состава бело-голубых бронзовыми медалями Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2025, которая прошла перед товарищеским матчем с казанским «Ак Барсом» на «ВТБ Арене» в Москве. Видео данного мероприятия было опубликовано в официальном телеграм-канале команды.

«Динамо» под руководством главного тренера Алексея Кудашова в прошлом сезоне КХЛ дошло до полуфинала Кубка Гагарина, где в пяти матчах уступило челябинскому «Трактору», который затем потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в финальной серии.