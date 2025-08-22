«Чтобы с ней Александр дошёл до 1000 голов!» Воронин — о золотой клюшке Овечкину

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин пожелал нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину дойти до 1000 голов. Сегодня, 22 августа, бело-голубые проводят чествование хоккеиста.

«Уважаемые друзья, уважаемые болельщики! Хоккейный клуб «Динамо» Москва, конечно же, приветствует Александра Михайловича в стенах стадиона. Сегодня мы представляем команду. Мы ему очень благодарны за то, что он нашёл время и возможность. За то, что он сделал в прошлом году, за то, что он делает всю свою жизнь, — хоккейный клуб, болельщики «Динамо» ему искренне благодарны. Мы поздравляем его с тем достижением, которого он добился в прошлом сезоне, и от хоккейного клуба вручаем ему клюшку, чтобы с ней он дошёл до тысячи голов», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.