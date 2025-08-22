Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Чтобы с ней Александр дошёл до 1000 голов!» Воронин — о золотой клюшке Овечкину

«Чтобы с ней Александр дошёл до 1000 голов!» Воронин — о золотой клюшке Овечкину
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин пожелал нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину дойти до 1000 голов. Сегодня, 22 августа, бело-голубые проводят чествование хоккеиста.

«Уважаемые друзья, уважаемые болельщики! Хоккейный клуб «Динамо» Москва, конечно же, приветствует Александра Михайловича в стенах стадиона. Сегодня мы представляем команду. Мы ему очень благодарны за то, что он нашёл время и возможность. За то, что он сделал в прошлом году, за то, что он делает всю свою жизнь, — хоккейный клуб, болельщики «Динамо» ему искренне благодарны. Мы поздравляем его с тем достижением, которого он добился в прошлом сезоне, и от хоккейного клуба вручаем ему клюшку, чтобы с ней он дошёл до тысячи голов», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

Материалы по теме
Фото
Овечкину вручили золотую клюшку во время чествования перед матчем московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android