Джош Ливо подрался в первом матче за «Трактор» с игроком фарм-клуба

Нападающий челябинского «Трактора» Джош Ливо ввязался в драку с защитником «Челмета» Алексеем Савельевым в товарищеской встрече между командами. Отметим, что для форварда это первый матч в новой команде. Ранее канадец выступал за «Салават Юлаев».

Во втором периоде Ливо опрокинул на лёд форварда фарм-клуба «Трактора» Леонида Колодия. Савельев вступился за партнёра по команде и нанёс несколько ударов кулаками канадскому хоккеисту. После этого Ливо на эмоциях пнул клюшку ногой.

Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон. Из уфимского клуба 32-летний Ливо ушёл 13 августа по обоюдному согласию.