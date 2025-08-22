Скидки
Хоккей Новости

Капитан «Торонто» Мэттьюс высказался о приглашении одноклубника Ниса в лагерь сборной США

Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» и сборной США Остон Мэттьюс высказался о приглашении в лагерь национальной команды перед Олимпиадой своего одноклубника форварда Мэтта Ниса.

«Думаю, это заслуженно. Он отличный игрок, и он всё ещё набирает форму. Он будет только прогрессировать. Знаю, что он с нетерпением ждёт этой возможности. Всем будет приятно собраться вместе и погрузиться в такую ​​атмосферу с другими элитными игроками», — приводит слова Мэттьюса The Hockey News.

В минувшем сезоне Нис провёл 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, где отметился 29 заброшенными шайбами и 29 результативными передачами, что является рекордом в его карьере. Также у Мэтта уже есть опыт участия в Олимпийских играх. Он представлял США на Олимпиаде 2022 года, когда игрокам НХЛ не разрешили участвовать. Нис набрал 2 (1+1) очка в четырёх встречах.

Комментарии
