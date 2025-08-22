Скидки
Никитин — о «Локомотиве»: победа в сезоне-2023/2024 была бы преждевременными родами

Никитин — о «Локомотиве»: победа в сезоне-2023/2024 была бы преждевременными родами
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, ранее возглавлявший «Локомотив», заявил, что ярославская команда вовремя выиграла Кубок Гагарина. Напомним, железнодорожники впервые в истории стали обладателями трофея в минувшем сезоне.

– Есть какие-то поражения, которые вы до сих пор не можете принять и периодически вспоминаете о них?
– Знаете, не буду лукавить – если мы в этом году бы не выиграли, то тогда, конечно, можно было бы вспоминать. А сейчас, когда ты выиграл, то воспринимаешь поражения как часть пути, без которых ты бы не оценил, что парни сделали в этом году.

Мне кажется, если бы мы выиграли в сезоне-2023/2024, то это были бы какие-то преждевременные роды. А вот в этом году они прямо вот вовремя родились, заслуженно совершенно. Я просто счастлив, что они это сделали вовремя, заслуженно и поэтому и наслаждаются по праву, – приводит слова Никитина сайт КХЛ.

