Никишин — о приезде в «Каролину»: было приятно видеть болельщиков с флагами России

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин рассказал, как по приезде в Роли (США) его встретили болельщики «ураганов» с российскими флагами.

– Как вам город Роли? Наверное, было непривычно после Петербурга оказаться в таком небольшом городе?

– На самом деле, мне даже больше нравится – там спокойнее. Тепло. Когда я приехал, стояла очень жаркая погода. Город небольшой, везде всё рядом, не нужно далеко ездить. Нет шума и суеты. Я вообще люблю маленькие города. Понятно, что это не Нью-Йорк, но всё же это очень хороший город, и в нём есть всё необходимое.

– Как вас встретили местные болельщики и журналисты?

– Никакого негатива я не почувствовал. Даже если что-то говорили, я не понимал. В целом отношение было тёплое. Было приятно видеть болельщиков в русских майках, с флагами – это трогательные моменты, – приводит слова Никишина «ВсеПроСпорт».