«Низкий поклон и уважение». Роман Ротенберг выложил фото с Овечкиным

Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг опубликовал фото с нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Сегодня, 22 августа, на «ВТБ-Арене» чествовали хоккеиста.

«Есть только один человек в мире, кто забил больше Уэйна Гретцки. Низкий поклон и уважение. Только вперёд, Александр Михайлович», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Фото: t.me/rotenberg81

В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас на счету российского форварда 897 шайб.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

