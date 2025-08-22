«Северсталь» одержала вторую подряд победу на Кубке Блинова, обыграв «Нефтехимик»
Поделиться
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между череповецкой «Северсталью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Северстали».
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Аймурзин (Ильин, Фомин) – 03:53 (5x5) 1:1 Шафигуллин (Барулин, Попугаев) – 35:42 (5x4) 2:1 Чебыкин (Аймурзин, Скоренов) – 40:54 (5x5) 2:2 Сериков (Шафигуллин) – 47:42 (4x5) 3:2 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 58:24 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе череповецкой команды отметились Данил Аймурзин, Николай Чебыкин и Михаил Ильин. За «Нефтехимик» голы забили Булат Шафигуллин и Артём Сериков.
Ранее «Северсталь» в рамках турнира одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1. «Нефтехимик» ранее проиграл омскому «Авангарду» (3:6).
В следующем матче на турнире «Северсталь» сразится с новосибирской «Сибирью» 23 августа. «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 августа 2025
-
18:50
-
18:44
-
18:28
-
18:12
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:14
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:38
-
16:08
-
16:05
-
15:49
-
15:30
-
15:18
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:29
-
14:15
-
14:02
-
13:50
-
13:39
-
13:25
-
13:13
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:35