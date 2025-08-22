Скидки
Северсталь — Нефтехимик, результат матча 22 августа 2025 года, счёт 3:2, Кубок Блинова

«Северсталь» одержала вторую подряд победу на Кубке Блинова, обыграв «Нефтехимик»
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между череповецкой «Северсталью» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Победу со счётом 3:2 одержали хоккеисты «Северстали».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
22 августа 2025, пятница. 16:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Аймурзин (Ильин, Фомин) – 03:53 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Барулин, Попугаев) – 35:42 (5x4)     2:1 Чебыкин (Аймурзин, Скоренов) – 40:54 (5x5)     2:2 Сериков (Шафигуллин) – 47:42 (4x5)     3:2 Ильин (Аймурзин, Пилипенко) – 58:24 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе череповецкой команды отметились Данил Аймурзин, Николай Чебыкин и Михаил Ильин. За «Нефтехимик» голы забили Булат Шафигуллин и Артём Сериков.

Ранее «Северсталь» в рамках турнира одержала победу над ярославским «Локомотивом» со счётом 2:1. «Нефтехимик» ранее проиграл омскому «Авангарду» (3:6).

В следующем матче на турнире «Северсталь» сразится с новосибирской «Сибирью» 23 августа. «Нефтехимик» встретится с «Локомотивом» 24 августа.

Новости. Хоккей
