Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, одержали гости со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы)
22 августа 2025, пятница. 16:40 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Барабанов (Галимов, Семёнов) – 20:31 (5x5) 0:2 Биро (Пустозёров, Яшкин) – 24:17 (5x5) 1:2 Адамчук (Уил, Сикура) – 36:38 (5x5) 1:3 Миллер (Биро, Пустозёров) – 47:19 (5x5)
На 21-й минуте Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Кирилла Семёнова вывел казанцев вперёд. На 25-й минуте Брэндон Биро удвоил преимущество гостей. Ему ассистировали Алексей Пустозёров и Дмитрий Яшкин. На 37-й минуте Кирилл Адамчук с передач Джордана Уила и Дилана Сикуры отыграл одну шайбу. На 48-й минуте Митчелл Миллер забил третий гол в ворота бело-голубых с передач Брэндона Биро и Алексея Пустозёрова.
Отметим, что перед матчем прошло чествование нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
