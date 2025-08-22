Скидки
Игрок «Торпедо» Конюшков: матч со СКА будет интересен и для хоккеистов, и для болельщиков

22-летний защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о задачах клуба на новый сезон и ответил, какой матч ожидает больше всего.

— «Торпедо» готово к большим задачам?
— Сезон покажет. Коллектив очень хороший. Много опытных, но не старых ребят. Некоторые выигрывали Кубок Гагарина. Они знают, что такое плей-офф. Мы дальше второго раунда не проходили. Думаю, внутренне готовы идти вперёд. Главное — поддерживать друг друга и иметь здоровую конкуренцию.

— Какой матч в начале сезона ждёте больше всего?
— 8 сентября со СКА. Не секрет, что Игорь Николаевич Ларионов и некоторые игроки приедут в другой роли. Будет диссонанс, что на форме другой логотип. Думаю, матч будет интересен и для хоккеистов, и для болельщиков. Знаю людей, которые подстраивают график, чтобы хотя бы по телевизору его увидеть, — приводит слова Конюшкова пресс-служба КХЛ.

«Крайне сомнительная фигура». Плющев — о новом главном тренере «Торпедо» Исакове
