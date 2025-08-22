Скидки
Нападающий «Локомотива» Берёзкин рассказал, на каких игроков НХЛ ориентируется

Аудио-версия:
Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Берёзкин заявил, что среди игроков НХЛ ориентируется на форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккинона и нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Напомним, россиянин был выбран «нефтяниками» в пятом раунде драфта в 2020 году.

– Есть ли у вас мечта сыграть с Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем?
– Больше мечта именно играть в НХЛ, против всех этих звёзд, на которых я смотрел всю жизнь. Хочу проверить себя на их уровне. Даже если сначала буду хуже, то не расстраиваться и искать моменты, как улучшить свою игру.

– На кого из игроков вы ориентируетесь?
– Больше всего – на Маккиннона и Макдэвида. Однако в НХЛ очень много сильных игроков, у каждого стоит чему-то учиться. По антропометрии ближе всего Тейдж Томпсон из «Баффало». Мы похожи по стилю, оба праворукие. Он, конечно, забрасывает по 40-50 шайб за сезон. Но мы с ним примерно похожи.

– Много ли смотрите хоккей?
– Да, каждое утро смотрю хайлайты НХЛ, слежу за матчами. Смотрю, как забиваются голы, стараюсь анализировать и применять в своей игре, – приводит слова Берёзкина «ВсеПроСпорт».

В «Эдмонтоне» оценили перспективы проспекта клуба Максима Берёзкина
