Ротенберг примерил бомбер «Динамо», Овечкина чествовали на арене. Лучшие фото с матча

22 августа на «ВТБ Арене» в Москве торжественно подняли стяг в честь нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина под своды домашней арены московского «Динамо». Сегодня бело-голубые проводят чествование хоккеиста перед матчем с казанским «Ак Барсом».

Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве, одержали гости со счётом 3:1.

На 21-й минуте Александр Барабанов с передач Артёма Галимова и Кирилла Семёнова вывел казанцев вперёд. На 25-й минуте Брэндон Биро удвоил преимущество гостей. Ему ассистировали Алексей Пустозёров и Дмитрий Яшкин. На 37-й минуте Кирилл Адамчук с передач Джордана Уила и Дилана Сикуры отыграл одну шайбу «Динамо». На 48-й минуте Митчелл Миллер забил третий гол в ворота бело-голубых с передач Брэндона Биро и Алексея Пустозёрова.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.