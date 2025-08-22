Минское «Динамо» назвало имена капитана и его ассистентов на новый сезон

Минское «Динамо» сообщило, что капитаном команды в сезоне-2025/2026 станет нападающий Андрей Стась. 36-летний форвард был капитаном «Динамо» и в двух предыдущих сезонах. В 2023 году он вернулся в стан минчан из челябинского «Трактора».

Ассистентами белоруса будут российский нападающий Вадим Шипачёв и канадский защитник Ксавье Уэлле.

«Эти парни поведут за собой команду в новый сезон», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

В регулярном чемпионате –2024/2025 на счету Стася 54 матча и 13 (5+8) очков при коэффициенте полезности «-3». В плей-офф – 11 встреч, одна заброшенная шайба, коэффициент полезности «+3».

Первый матч в этом сезоне «Динамо» проведёт 9 сентября со «Спартаком» на выезде.