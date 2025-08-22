Никита Квартальнов: «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина — 2023 отчасти на багаже отца

Хоккейный агент и сын главного тренера минского «Динамо» Никита Квартальнов высказался об увольнении своего отца Дмитрия Квартальнова из «Ак Барса» в 2022 году.

– У Дмитрия Квартальнова было не самое приятное увольнение из «Ак Барса» весной 2022 года. Если честно, тогда он сильно переживал после вылета от «Авангарда» Хартли в первом раунде?

– Любому тренеру обидно, когда его увольняют после неудачного результата. Отвечая на этот вопрос, я просто хочу напомнить, что произошло дальше с «Ак Барсом» в следующем сезоне. Никто не будет отрицать, что Казань дошла до финала Кубка Гагарина отчасти на багаже Квартальнова. Те игроки, которые были при отце, отлично проявили себя и в сезоне-2022/2023. Вообще, если посмотреть на всю историю карьеры Дмитрия Квартальнова, то те команды, в которые он приходил… Я не берусь утверждать, что была сплошная выжженная земля, но там действительно были большие проблемы. И каждый клуб он впоследствии выводил на новый уровень, делал его сильнее. Потом по определённым обстоятельствам он их покидал. Неважно, по каким причинам, однако суть в том, что ещё год-два команды после его ухода бежали на том багаже, который он заложил. Я уверен, со мной согласятся многие.

Приведу пример из области автостроения: «Тойота» на заводе собирается за 12 часов роботом, а «Роллс-Ройс» собирается три-четыре месяца вручную, иногда одним человеком. И вот тут идёт связь с тренерской деятельностью. Да, Квартальнов вылетел в первом раунде от «Авангарда». Для такого клуба, как «Ак Барс», это, безусловно, неприемлемо. Но ведь до этого был финал конференции в семи матчах с тем же «Авангардом», сколько было выращено отцом молодых хоккеистов. Тут грех не вспомнить слова Романа Ротенберга про то, что у тренера, помимо результата, есть ещё и вторая, не менее важная задача – выращивать собственные резервы. В этом плане Дмитрий Квартальнов в КХЛ, пожалуй, практически номер один. Сейчас в Минске у отца складывается всё хорошо, он более чем доволен условиями работы, — приводит слова Никиты Квартального «Татар-информ».